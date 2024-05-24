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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта может забрать с собой в «Ювентус» двух игроков «Болоньи»

24 Мая 2024 • 09:16 Комментировать
Дженоа
...
Болонья
1 3.50 X 3.35 2 2.20
Через 10 ч. 36 мин.

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта со следующего сезона будет работать в туринском «Ювентусе». По информации от Tuttosport, итальянский специалист может забрать с собой в «старую синьору» сразу двух футболистов. Речь идёт о центральном защитнике Рикардо Калафьори и нападающем Джошуа Зиркзее.

Отметим, что «Болонья» ранее суммарно оценивала обоих игроков в 100 миллионов евро. Это станет проблемой для «Ювентуса», который переживает далеко не лучшие времена в финансовом плане.

23-летний Зиркзее в этом розыгрыше Серии А отметился 11 голами и 4 ассистами. 22-летний Калафьори забил в чемпионате 2 гола и отдал 5 ассистов.

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