Мотта может забрать с собой в «Ювентус» двух игроков «Болоньи»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта со следующего сезона будет работать в туринском «Ювентусе». По информации от Tuttosport, итальянский специалист может забрать с собой в «старую синьору» сразу двух футболистов. Речь идёт о центральном защитнике Рикардо Калафьори и нападающем Джошуа Зиркзее.

Отметим, что «Болонья» ранее суммарно оценивала обоих игроков в 100 миллионов евро. Это станет проблемой для «Ювентуса», который переживает далеко не лучшие времена в финансовом плане.

23-летний Зиркзее в этом розыгрыше Серии А отметился 11 голами и 4 ассистами. 22-летний Калафьори забил в чемпионате 2 гола и отдал 5 ассистов.