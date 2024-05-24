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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» назначит Мотту вместо Аллегри - раскрыты детали

24 Мая 2024 • 07:39 Комментировать

Туринский «Ювентус» близок к назначению Тьяго Мотты на пост главного тренера команды. Об этом рапортуют журналисты Football-Italia.

Согласно сведениям источника, 41-летний специалист согласовал со «старой синьорой» условия трудового договора. Контракт между сторонами будет рассчитан на три года. Общая сумма сделки составит 4,5 миллиона евро. У руля «Ювентуса» Мотта сменит итальянского наставника Массимилиано Аллегри. Официально о сделке объявят в ближайшие дни.

Напомним, что Тьяго тренирует «Болонью» с 2022 года. Под его руководством команда первые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов УЕФА.

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