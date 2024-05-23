«Кальяри» завершил сезон драматичным поражением от «Фиорентины»

38-й тур чемпионата Италии стартовал непривычно рано. Уже в четверг на поле вышли «Кальяри» и «Фиорентина». Кристиано Бираги создал первый голевой момент, но Андреа Белотти головой в упор направил мяч во вратаря. Зито Лувумбу ответил выстрелом под планку с 15 метров - парировано. Еще одна атака хозяев, Лувумбу оказался сам перед воротам и низом пробил, вратарь преградил полет мяча ногами. Еще атака, и Маттео Прати с 18 метров стрельнул в перекладину. В ответ Гаэтано Кастровилли здорово сыграл на ход Джакомо Бонавентуре, тот справа прорвался к воротам и метров с 15 попал в дальний верхний угол - 0:1.

Во втором тайме Николас Виола в касание со средней дистанции пробил рядом в ближней штангой. Прати набросил мяч на Алессандро Дейолу, который головой сравнял счет. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, но ВАР его исправил - 1:1. В концовке Кингстон Мутандва от левого угла штрафной зарядил в дальнюю штангу, и мяч отскочил в сетку - 2:1. Гости не сдались, хотя финальный свисток был близок. Кристиано Бираги слева со штрафного доставил мяч к ближней штанге, а Николас Гонсалес ногой в касание переправил его в сетку - 2:2. Тут же Джанлука Лападула отличился, но из офсайда. При пяти добавленных минутах соперники переиграли в три раза больше. На 13-й добавленной гости получили право на пенальти, и Артур Мело развел голкипера и мяч по углам - 2:3.

«Фиорентина» идёт восьмой и еще проведет матч с «Аталантой». Соперник - на 15-м месте.