Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» завершил сезон драматичным поражением от «Фиорентины»

23 Мая 2024 • 23:55 Комментировать
Кальяри
2:3
Фиорентина
окончен

38-й тур чемпионата Италии стартовал непривычно рано. Уже в четверг на поле вышли «Кальяри» и «Фиорентина». Кристиано Бираги создал первый голевой момент, но Андреа Белотти головой в упор направил мяч во вратаря. Зито Лувумбу ответил выстрелом под планку с 15 метров - парировано. Еще одна атака хозяев, Лувумбу оказался сам перед воротам и низом пробил, вратарь преградил полет мяча ногами. Еще атака, и Маттео Прати с 18 метров стрельнул в перекладину. В ответ Гаэтано Кастровилли здорово сыграл на ход Джакомо Бонавентуре, тот справа прорвался к воротам и метров с 15 попал в дальний верхний угол - 0:1.

Во втором тайме Николас Виола в касание со средней дистанции пробил рядом в ближней штангой. Прати набросил мяч на Алессандро Дейолу, который головой сравнял счет. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, но ВАР его исправил - 1:1. В концовке Кингстон Мутандва от левого угла штрафной зарядил в дальнюю штангу, и мяч отскочил в сетку - 2:1. Гости не сдались, хотя финальный свисток был близок. Кристиано Бираги слева со штрафного доставил мяч к ближней штанге, а Николас Гонсалес ногой в касание переправил его в сетку - 2:2. Тут же Джанлука Лападула отличился, но из офсайда. При пяти добавленных минутах соперники переиграли в три раза больше. На 13-й добавленной гости получили право на пенальти, и Артур Мело развел голкипера и мяч по углам - 2:3.

«Фиорентина» идёт восьмой и еще проведет матч с «Аталантой». Соперник - на 15-м месте.

Протокол игры  
Кальяри2:3Фиорентина
  39'Бонавентура Джакомо (0:1)
(1:1) Дейола Алессандро64'  
(2:1) Мутандва Кингстон85'  
  89'Гонсалес Николас (2:2)
  90'Мело Артур (2:3)
Скуффет Симоне 90' (Арести Симоне ( 90') Дзаппа ГабриэлеМина Йерри  90'Оберт АдамАуджелло ТоммазоПрати МаттеоДейола Алессандро 78' (Сулемана Ибрахим ( 78'  90') Нандес Найтан 90' (Манкозу Марко ( 90') Виола НиколасЛувумбу Зито 78' (Мутандва Кингстон ( 78') Лападула Джанлука
Запасные: Петанья АндреаГаэтано ДжанлукаРадунович БорисДи Пардо АлессандроШомуродов ЭлдорПаволетти ЛеонардоХацидиакос ПантелисВетеска МатеушДентелло ПаулоОристанио Гаэтано
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович Никола 66' (Мартинес Лукас II ( 66') Раньери Лука  45'Бираги Кристиано  45'Бонавентура Джакомо  71' 73' (Бельтран Лукас ( 73') Мандрагора Роландо  44' 56' (Мело Артур ( 56') Иконе Жонатан 56' (Гонсалес Николас ( 56') Барак АнтонинКастровилли ГаэтаноБелотти Андреа 74' (Нзола М'Бала ( 74'  89')
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКайоде МайклКомуццо ПьетроКуаме КристианКристенсен ОливерФараони МаркоДункан АльфредПаризи ФабьяноЛопес Максим
23 мая. Стадион "Сардиния Арена".

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Фиорентина

Новости по матчу

23 Мая
04:49
«Кальяри» - «Фиорентина»: прогноз и ставки БК Pinnacle
04:06
Интересный прогноз и ставка на матч Кальяри – Фиорентина чемпионата Италии – 23 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему «Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею Швеция в овертайме вырвала победу у Финляндии и вышла в полуфинал чемпионата мира Чехия выбила США из чемпионата мира Канада пробилась в полуфинал чемпионата мира, одолев Словакию Швейцария переиграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кальяри Кальяри
Фиорентина Фиорентина
2
3
4.50 3.80 1.74
Видео
24.05.24 в 21:45
Дженоа Дженоа
Болонья Болонья
3.25 3.35 2.21
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
23 Мая
23:55 · Италия. Серия А
«Кальяри» завершил сезон драматичным поражением от «Фиорентины»
22:14 · Италия. Серия А
Раньери заявил, что никогда больше не возглавит клуб
22:09 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с новым тренером
21:42 · Италия. Серия А
«Sexy Lexy»: Хатебур прокомментировал фото Миранчука с Кубком Лиги Европы
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не смог перехватить тренера у «Ювентуса»
21:06 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Аталанты»: «Гасперини уже не раз строил новую команду, он может это сделать снова» эксклюзив
20:57 · Италия. Серия А
«Аталанта» начинает переговоры с Гасперини о новом контракте
19:58 · Италия. Серия А
Назван тренер, который может заменить Мотту в «Болонье»
19:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» подаст в суд против Роналду
19:40 · Италия. Серия А
Мората рассматривает предложение топ-клуба Серии А
18:39 · Россия. Премьер-лига
В «Венеции» заявили, что не предложат Денису Черышеву новый контракт
16:47 · Германия. Бундеслига
Тео Эрнандес близок к переходу из «Милана» в другой топ-клуб
15:05 · Италия. Серия А
Звёздный игрок может уйти в саудовский клуб за 175 млн евро
14:35 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовится объявить о назначении Мотты главным тренером
14:29 · Италия. Серия А
«Болонья» объявила об уходе Мотты официально
Все новости
Рекомендуем