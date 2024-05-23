Раньери заявил, что никогда больше не возглавит клуб

Клаудио Раньери завершает свою тренерскую карьеру, но с одним исключением.

Как рассказал известный тренер Football Italia, он точно не возглавит после «Кальяри» футбольный клуб. Но если его вдруг позовёт национальная сборная – он согласится на это.

«Если завтра я буду приглашён в какую-нибудь национальную сборную, не обязательно в команду Италии, я вполне смогу ответить положительно», - говорит Раньери.

Напомним, что Клаудио, судя по последним новостям, завершает тренерскую карьеру. 72-летний тренер на данный момент возглавляет сардинский клуб из Серии А – «Кальяри». Последний матч у руля островитян Клаудио проводит вечером четверга – дома с «Фиорентиной».