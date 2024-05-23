«Милан» договорился с новым тренером

«Милан» решил расстаться со Стефано Пиоли. Похоже, субботний матч Серии А против «Салернитаны» станет для Пиоли последним официальным матчем на тренерском мостике «россонери».

По информации журналиста Даниэле Лонго, «Милан» уже договорился с Паулу Фонсекой. Именно португалец возглавит команду ближайшим летом. Ожидается, что о назначении Фонсеки «россонери» объявят на следующей неделе.

Отметим, что «Милан» уже никуда не денется со второго места в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем сезоне «россонери» будут представлять страну в Лиге чемпионов.