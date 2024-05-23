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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» договорился с новым тренером

23 Мая 2024 • 22:09 Комментировать
Милан
...
Салернитана
1 1.18 X 7.90 2 13.00
25.05 21:45

«Милан» решил расстаться со Стефано Пиоли. Похоже, субботний матч Серии А против «Салернитаны» станет для Пиоли последним официальным матчем на тренерском мостике «россонери».

По информации журналиста Даниэле Лонго, «Милан» уже договорился с Паулу Фонсекой. Именно португалец возглавит команду ближайшим летом. Ожидается, что о назначении Фонсеки «россонери» объявят на следующей неделе.

Отметим, что «Милан» уже никуда не денется со второго места в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем сезоне «россонери» будут представлять страну в Лиге чемпионов.

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Милан Стефано Пиоли Паулу Фонсека ещё теги

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МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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