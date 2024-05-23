«Sexy Lexy»: Хатебур прокомментировал фото Миранчука с Кубком Лиги Европы

Алексей Миранчук и его «Аталанта» в среду стали обладателями Кубка Лиги Европы УЕФА. Бергамаски, правда, без Миранчука на поле разгромили леверкузенский «Байер» в финальном дублинском матче – 3:0. После Алексей в одной из соцсетей выложил фотографию из самолёта с трофеем в обнимку.

Ханс Хатебур, нидерландский защитник «Аталанты» ворвался в комментарии к Алексею и оставил комментарий.

«Sexy Lexy my man», - написал Хатебур.

Также под постом Миранчука засветились Александр Кокорин и официальный аккаунт сборной России.

Ранее на фото Миранчука отреагировал его бывший одноклубник, а ныне вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.