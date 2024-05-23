Маттео Джентили, бывший игрок «Аталанты» специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал свежую победу бергамасков в Лиге Европы, а также обсудил последние слухи по поводу главного тренера команды.

- Это фантастика, я невероятно горд и рад за «Аталанту». В нас никто не верил, а мы показали, что достойны и не просто выиграли, а сделали это очень уверенно. Это большое событие для «Аталанты» и всего Бергамо.

- Слухи связывают Гасперини с «Наполи», верите, что это может произойти?

- Надеюсь, теперь мистер останется в «Аталанте». Вполне возможно, некоторые футболисты уйдут в более богатые команды, но Гасперини уже не раз строил новую команду в «Аталанте» и сможет сделать это снова. Его работа в Бергамо еще не достигла своего пика.

Ранее сообщалось, что Гасперини и «Аталанта» сядут за стол переговоров по новому контракту в пятницу, 24 мая.