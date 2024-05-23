«Аталанта» начинает переговоры с Гасперини о новом контракте

В пятницу, 24 мая «Аталанта» начнёт переговоры с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини о новом трудовом контракте. Об этом пишет журналист Матео Моретто в соцсети.

«Срок действия текущего контракта истекает в июне 2025 года, но «Аталанта» предложит Гасперини новый долгосрочный контракт. Теперь дело за тренером», - добавляет в своей соцсети Фабрицио Романо.

Гасперини в минувшую среду привёл «Аталанту» к победе в Лиге Европы УЕФА. Клуб благодаря хет-трику Адемолы Лукмана разгромил ранее непобедимый в этом сезоне «Байер» - 3:0. В сезоне Серии А бергамаски пробились в Лигу чемпионов на будущий сезон.