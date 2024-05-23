Назван тренер, который может заменить Мотту в «Болонье»

В четверг было объявлено об уходе Тьяго Мотты с поста главного тренера «Болоньи» по завершению сезона. Ожидается, что 41-летний специалист в скором времени возглавит «Ювентус» - туринцы недавно распрощались с Массимилиано Аллегри.

«Болонья» теперь будет искать нового тренера. Как сообщается на сайте известного журналиста Джанлуки ди Марцио, кандидатом номер один для «красно-синих» является Винченцо Итальяно из «Фиорентины».

Стоит сказать, что в следующем сезоне «Болонья» будет представлять Италию в Лиге чемпионов. Этот факт может привлечь любого потенциального кандидата.