«Ювентус» подаст в суд против Роналду

Относительно недавно звёздный Криштиану Роналду выиграл суд против «Ювентуса». Туринский клуб обязали выплатить 9,8 миллионов евро и проценты. Речь о деньгах, которые Роналду недополучил в период пандемии коронавируса.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Ювентус» решил оспорить судебное решение, не желая платить Роналду. То есть разбирательство между «старой синьоры» и Криштиану будет продолжаться.

Криштиану Роналду был игроком «Ювентуса» в 2018-2021 годах. В 134 играх за туринский клуб португалец наколотил 101 гол и отдал 22 голевых паса.