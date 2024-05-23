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Чемпионат Италии. Серия А

Мората рассматривает предложение топ-клуба Серии А

23 Мая 2024 • 19:40 Комментировать

Нападающий Альваро Мората в летнее трансферное окно может вернуться в чемпионат Италии. В программе El Larguero прозвучала информация о том, что 31-летний футболист в настоящий момент рассматривает предложение от «Ювентуса».

В последнее время Мората получал меньше игрового времени в «Атлетико». Ситуация вынуждает опытного форварда задуматься о смене клубной прописки.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Альваро Морату в 20 миллионов евро. Стоит напомнить, что в своё время испанец уже выступал за «Ювентус».

В 47 матчах сезона 2023/2024 Мората забил 21 гол.

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