Мората рассматривает предложение топ-клуба Серии А

Нападающий Альваро Мората в летнее трансферное окно может вернуться в чемпионат Италии. В программе El Larguero прозвучала информация о том, что 31-летний футболист в настоящий момент рассматривает предложение от «Ювентуса».

В последнее время Мората получал меньше игрового времени в «Атлетико». Ситуация вынуждает опытного форварда задуматься о смене клубной прописки.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Альваро Морату в 20 миллионов евро. Стоит напомнить, что в своё время испанец уже выступал за «Ювентус».

В 47 матчах сезона 2023/2024 Мората забил 21 гол.