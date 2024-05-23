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Звёздный игрок может уйти в саудовский клуб за 175 млн евро

23 Мая 2024 • 15:05 Комментировать

Саудовские клубы настроены продолжать подписывать больших игроков, пользуясь своими широкими финансовыми возможностями. Как сообщает O Jogo, «Аль-Хиляль» проявляет серьёзный интерес к звёздному нападающему Рафаэлу Леау из «Милана».

По данным источника, на этой неделе отец Леау отправится в Саудовскую Аравию для переговоров. В действующем контракте португальца с «Миланом» прописана опция выкупа за 175 миллионов евро. Эта сумма не станет проблемой для «Аль-Хиляля».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что вариант с переездом в Саудовскую Аравию 24-летнего Леау не привлекает.

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