«Ювентус» готовится объявить о назначении Мотты главным тренером

В четверг «Болонья» объявила об уходе Тьяго Мотты с должности главного тренера команды. Новым клубом 41-летнего специалиста станет «Ювентус», о чём в социальных сетях пишет авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, «Ювентус» уже оформил сделку с Моттой. В скором времени туринский клуб объявит о приходе нового главного тренера официально.

Контракт Тьяго Мотты с «Ювентусом» будет рассчитан до конца сезона 2026/2027.

Отметим, что перед последним туром Серии А «Болонья» занимает в турнирной таблице третье место, а «Ювентус» - четвёртое. У команд по 68 очков в карманах.