«Болонья» посредством своего официального сайта объявила об уходе Тьяго Мотты из клуба по завершению сезона. 41-летний специалист уведомил клуб о решении не продлевать действующий контракт.

Мотта тренировал «Болонью» с сентября 2022 года. По итогам сезона 2023/2024 «красно-синие» досрочно обеспечили себе место в Лиге чемпионов. Для «Болоньи» попадание в главный клубный турнир континента является особенным событием.

В нынешнем сезоне «Болонье» осталось провести один матч – против «Дженоа» на выезде. Игра пройдёт в пятницу, 24 мая.

Стоит сказать, что слухи активно связывают Тьяго Мотту с «Ювентусом».