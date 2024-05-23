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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» объявила об уходе Мотты официально

23 Мая 2024 • 14:29 Комментировать
Дженоа
...
Болонья
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24.05 21:45

«Болонья» посредством своего официального сайта объявила об уходе Тьяго Мотты из клуба по завершению сезона. 41-летний специалист уведомил клуб о решении не продлевать действующий контракт.

Мотта тренировал «Болонью» с сентября 2022 года. По итогам сезона 2023/2024 «красно-синие» досрочно обеспечили себе место в Лиге чемпионов. Для «Болоньи» попадание в главный клубный турнир континента является особенным событием.

В нынешнем сезоне «Болонье» осталось провести один матч – против «Дженоа» на выезде. Игра пройдёт в пятницу, 24 мая.

Стоит сказать, что слухи активно связывают Тьяго Мотту с «Ювентусом».  

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта

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