Миранчук может продлить контракт с «Аталантой»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продлить свой контракт с итальянским клубом ближайшим летом.

Как сообщает «РБ Спорт», велика вероятность того, что в скором времени Миранчук либо продлит соглашение, либо покинет клуб. Отмечается, что по окончании текущего сезона агенты российского футболиста обсудят с «Аталантой» будущее своего клиента.

Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Вчера, 22 мая, команда из Бергамо выиграла Лигу Европы, обыграв в финале турнира леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. Всю встречу Миранчук провёл на скамейке запасных.

Действующий контракт российского футболиста с «Аталантой» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Миранчука сейчас составляет 9 миллионов евро.