Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: «Миранчук причастен к титулу «Аталанты» на все сто процентов»

23 Мая 2024 • 13:07 Комментировать
Аталанта
...
Торино
26.05 19:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил вклад полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в победу своей команды в Лиге Европы.

Напомним, в финальной игре против «Байера» (3:0) Миранчук на поле так и не появился, просидев всю встречу на скамейке запасных.

«Конечно, всем нам хотелось увидеть Алексея на поле в финале Лиги Европы. Но Гасперини выиграл титул, значит, нигде не ошибся. Вклад Миранчука в победу? Алексей причастен к титулу на все сто процентов», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл в составе «Аталанты» 40 матчей, забив в них четыре гола и отдав 12 результативных передач. Контракт игрока сборной России с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Юрий Сёмин Алексей Миранчук ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Мая
13:23
Миранчук может продлить контракт с «Аталантой»
13:07
Сёмин: «Миранчук причастен к титулу «Аталанты» на все сто процентов»
12:56
Камоцци: «Миранчук — победитель Лиги Европы, это дорогого стоит»
09:25
Лукман назвал главное качество Гасперини
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТАЛАНТА ТОРИНО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд «Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Челси» объявил об уходе Почеттино Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Бывший казахстанский хоккеист: После распада СССР с хоккеем стало совсем плохо Вице-президент КХЛ: Возвращаться на ЧМ надо только с флагом и гимном Канарейкин: Возвращение сборной России завязано на СВО Рыбин: Как без русской сборной можно смотреть чемпионата мира? Крикунов: Сборной России на ЧМ нет, но мне все равно интересен турнир Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.05.24 в 21:45
Кальяри Кальяри
Фиорентина Фиорентина
4.50 3.80 1.74
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
13:23 · Италия. Серия А
Миранчук может продлить контракт с «Аталантой»
13:07 · Италия. Серия А
Сёмин: «Миранчук причастен к титулу «Аталанты» на все сто процентов»
12:56 · Италия. Серия А
Камоцци: «Миранчук — победитель Лиги Европы, это дорогого стоит»
12:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» может вернуть Кьеллини
12:24 · Англия. Премьер-лига
Осимхен готов отказать многим клубам, чтобы перейти в «Челси»
10:13 · Италия. Серия А
Леау интересен зарубежным клубам, португалец уже принял решение
09:25 · Италия. Серия А
Лукман назвал главное качество Гасперини
08:30 · Италия. Серия А
Черчесов высказался о будущем Миранчука в «Аталанте»
07:30 · Италия. Серия А
Моуринью назвал самое тяжёлое достижение в карьере
03:56 · Италия. Серия А
​В «Милане» считают Фонсеку главным претендентом на должность нового наставника
01:42 · Италия. Серия А
На Луиса Альберто появился новый претендент
01:02 · Италия. Серия А
Скамакка: «Отыгрались за поражение в финале Кубка Италии»
00:54 · Италия. Серия А
Копмейнерс ответил на вопрос о возможном переходе в топ-клуб
22 Мая
23:52 · Италия. Серия А
Итальянский клуб победил в Лиге Европы впервые за 25 лет 3
22:03 · Италия. Серия А
«Милан» уже сообщил Пиоли о скорой отставке
Все новости
Рекомендуем