Сёмин: «Миранчук причастен к титулу «Аталанты» на все сто процентов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил вклад полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в победу своей команды в Лиге Европы.

Напомним, в финальной игре против «Байера» (3:0) Миранчук на поле так и не появился, просидев всю встречу на скамейке запасных.

«Конечно, всем нам хотелось увидеть Алексея на поле в финале Лиги Европы. Но Гасперини выиграл титул, значит, нигде не ошибся. Вклад Миранчука в победу? Алексей причастен к титулу на все сто процентов», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл в составе «Аталанты» 40 матчей, забив в них четыре гола и отдав 12 результативных передач. Контракт игрока сборной России с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.