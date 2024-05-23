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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «Миранчук — победитель Лиги Европы, это дорогого стоит»

23 Мая 2024 • 12:56 Комментировать
Аталанта
...
Торино
26.05 19:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о победе «Аталанты» над «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы.

Напомним, в составе итальянского клуба победителем турнира стал российский футболист Алексей Миранчук.

«Безусловно, «Аталанта» абсолютно заслуженно выиграла Лигу Европы. Что касается Миранчука, то он — победитель Лиги Европы, это дорогого стоит. Несмотря на то, что в финале он не сыграл, Алексей внёс свой вклад в победу», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 40 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач.

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Сегодня, 23 Мая
13:23 · Италия. Серия А
Миранчук может продлить контракт с «Аталантой»
13:07 · Италия. Серия А
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