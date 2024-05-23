Камоцци: «Миранчук — победитель Лиги Европы, это дорогого стоит»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о победе «Аталанты» над «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы.

Напомним, в составе итальянского клуба победителем турнира стал российский футболист Алексей Миранчук.

«Безусловно, «Аталанта» абсолютно заслуженно выиграла Лигу Европы. Что касается Миранчука, то он — победитель Лиги Европы, это дорогого стоит. Несмотря на то, что в финале он не сыграл, Алексей внёс свой вклад в победу», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 40 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач.