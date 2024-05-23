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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может вернуть Кьеллини

23 Мая 2024 • 12:43 Комментировать

Бывший защитник сборной Италии, чемпион мира Джорджо Кьеллини может вернуться в туринский «Ювентус». Об этом сообщают журналисты Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, в «старой синьоре» экс-футболист может занять одну из технических должностей.

Напомним, что Кьеллини защищал цвета «Ювентуса» с 2005 по 2022 год. Вместе с туринским грандом он выиграл много трофеев в Италии. Последним местом работы Джорджо был американский клуб «Лос-Анджелес», где он завершил карьеру и вошел в тренерский штаб команды.

Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
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