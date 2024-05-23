«Ювентус» может вернуть Кьеллини

Бывший защитник сборной Италии, чемпион мира Джорджо Кьеллини может вернуться в туринский «Ювентус». Об этом сообщают журналисты Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, в «старой синьоре» экс-футболист может занять одну из технических должностей.

Напомним, что Кьеллини защищал цвета «Ювентуса» с 2005 по 2022 год. Вместе с туринским грандом он выиграл много трофеев в Италии. Последним местом работы Джорджо был американский клуб «Лос-Анджелес», где он завершил карьеру и вошел в тренерский штаб команды.

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