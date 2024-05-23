Леау интересен зарубежным клубам, португалец уже принял решение

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау пользуется спросом на трансферном рынке. По информации от журналиста Николо Скиры, в услугах португальца заинтересованы команды из Саудовской Аравии, которые готовы обеспечить футболисту огромную зарплату.

Тем не менее, если верить источнику, Леау не привлекает вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Футболист счастлив в «Милане» и не собирается покидать команду в обозримом будущем.

24-летний Леау в этом розыгрыше чемпионата Италии записал на свой счёт 8 голов и 9 результативных передач. В контракте у игрока прописаны отступные в размере 150 миллионов евро.