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Чемпионат Италии. Серия А

Леау интересен зарубежным клубам, португалец уже принял решение

23 Мая 2024 • 10:13 Комментировать
Милан
...
Салернитана
26.05 19:00

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау пользуется спросом на трансферном рынке. По информации от журналиста Николо Скиры, в услугах португальца заинтересованы команды из Саудовской Аравии, которые готовы обеспечить футболисту огромную зарплату.

Тем не менее, если верить источнику, Леау не привлекает вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Футболист счастлив в «Милане» и не собирается покидать команду в обозримом будущем.

24-летний Леау в этом розыгрыше чемпионата Италии записал на свой счёт 8 голов и 9 результативных передач. В контракте у игрока прописаны отступные в размере 150 миллионов евро.

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МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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