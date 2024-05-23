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Чемпионат Италии. Серия А

Лукман назвал главное качество Гасперини

23 Мая 2024 • 09:25 Комментировать
Аталанта
...
Торино
26.05 19:00

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман назвал лучшее качество главного тренера команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Нигерийский футболист отметил то, как итальянский наставник общается со своими подопечными, старясь донести до них свои идеи.  

«На тренировках и в беседах с игроками он сразу даёт понять, чего он хочет. Первые же беседы с ним позволили мне посмотреть на футбол под другим углом. Всё стало проще. Это помогло мне в моём обучении, я заиграл иначе, и я очень благодарен ему за это», — цитирует Лукмана официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера, 22 мая, «Аталанта» уверенно обыграла «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы и завоевала трофей.

В итальянской Серии А за два тура до финиша команда Гасперини занимает пятое место в турнирной таблице.

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