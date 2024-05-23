Черчесов высказался о будущем Миранчука в «Аталанте»

Известный российский тренер Станислав Черчесов поделился мнением относительно будущего полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Алексей знаком с методами Гасперини, я бы не делал резких движений. Понятно, что хочется больше играть, но надо исходить из предложений. Игры в Италии дают много для развития, рад, что он прогрессирует», - передает слова тренера «Чемпионат».
Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, куда перебрался из московского «Локомотива». Накануне Алексей вместе со своей командой выиграл Лигу Европы, победив в финальном матче леверкузенский «Байер» со счетом 3:0.
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