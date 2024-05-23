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Моуринью назвал самое тяжёлое достижение в карьере

23 Мая 2024 • 07:30 Комментировать

Известный португальский наставник Жозе Моуринью назвал самое сложное достижение в своей тренерской карьере.

«Что было самым тяжелым в моей карьере? Думаю, это два выхода в финал еврокубков с «Ромой». За 50 лет они не делали этого. Чем меньше у вас есть возможностей для достижения успеха, но ты этого добиваешься, тем больше гордишься этим. «Рома» не могла добиться этого, но вместе мы смогли сделать это дважды», - передает слова «Особенного» Football-Italia.

Напомним, что под руководством португальского тренера римская команда выиграла Лигу конференций и дошла до финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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