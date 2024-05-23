Моуринью назвал самое тяжёлое достижение в карьере

«Что было самым тяжелым в моей карьере? Думаю, это два выхода в финал еврокубков с «Ромой». За 50 лет они не делали этого. Чем меньше у вас есть возможностей для достижения успеха, но ты этого добиваешься, тем больше гордишься этим. «Рома» не могла добиться этого, но вместе мы смогли сделать это дважды», - передает слова «Особенного» Football-Italia.