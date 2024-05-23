​В «Милане» считают Фонсеку главным претендентом на должность нового наставника

Итальянские источники сообщают, что нынешний главный тренер французского «Лилля», Паулу Фонсека, стал главным претендентом на место Стефано Пиоли - если того, конечно, уволят (а всё идёт именно к этому).

Более того, руководству «Милана» приходится буквально уговаривать португальского специалиста, так как «Лилль» очень хочет оставить его, к тому же, Фонсеку обхаживает «Марсель». Ранее Фонсека уже тренировал другой итальянский клуб - римскую «Рому». Это было в период с 2019 по 2021 год.

«Милан» идёт на втором месте в заканчивающемся сезоне Серии А, команде остался один матч с «Салернитаной».