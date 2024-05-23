На Луиса Альберто появился новый претендент

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто может продолжить карьеру за пределами Европы.

31-летний футболист покинет римский клуб по окончании текущего сезона, о чём публично объявил в прошлом месяце. По информации журналиста Фабрицио Романо, ссылающегося на Маттео Моретто, на испанца нацелился катарский «Аль-Духаиль». Первый контакт между сторонами уже установлен.

Луис Альберто выступает за «Лацио» с 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек записал на свой счёт пять забитых мячей и 11 результативных передач, проведя 44 поединка за «орлов» во всех соревнованиях.

Интерес к Альберто ранее приписывался «Наполи».