Скамакка: «Отыгрались за поражение в финале Кубка Италии»

«Аталанта» стала победителем Лиги Европы, неожиданно крупно переиграв в финале второго по престижу турнира в клубном европейском футболе«Байер». Итоги матча прокомментировал нападающий итальянской команды Джанлука Скамакка, он рад тому, что «Аталанта» отыгралась за обидное поражение от «Ювентуса» в финале Кубка Италии:

-Отыгрались за обидное поражение от «Ювентуса». В прошлом году я выиграл Лигу конференций, а сейчас Лигу Европу. Это очень приятно, - цитирует слова Скамакки atalantacalcio.it.

В прошлом году, напомним, Скамакка выступал в составе английского «Вест Хэма».