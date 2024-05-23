Копмейнерс ответил на вопрос о возможном переходе в топ-клуб

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс пообщался с журналистами после победы своей команды в финале Лиги Европы.

Нидерландец помог коллективу из Бергамо обыграть «Байер» (3:0), проведя на поле всю встречу. После финального свистка у 26-летнего игрока спросили о возможном переходе в один из топ-клубов.

«Сейчас я хочу насладиться этой победой вместе с болельщиками, я сосредоточен на праздновании. Следующий сезон? Я пока не знаю. Посмотрим», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова хавбека.

Тён Копмейнерс считается одной из главных трансферных целей «Ювентуса», также интерес к звезде «Аталанты» приписывался «Ливерпулю».