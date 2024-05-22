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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский клуб победил в Лиге Европы впервые за 25 лет

22 Мая 2024 • 23:52 Комментировать (2)

Впервые за 25 лет итальянский коллектив отпраздновал победу в Лиге Европы УЕФА (ранее – Кубке УЕФА). С 1999 года клуб с Апеннин не мог победить во втором по значимости еврокубке, ещё со времён «Пармы», которая в московских «Лужниках» разгромила «Марсель» - 3:0.

Наконец, в среду это сделала «Аталанта», которая обыграла леверкузенский «Байер» в дублинском финале со счётом 3:0. Все три гола в ворота «фармацевтов» забил Адемола Лукман.

Отметим, что итальянский клуб был близок к победе в прошлом сезоне – тогда в финал вышла «Рома». А в 2020 году в финал турнира вышел миланский «Интер». Оба клуба из Италии проиграли одному сопернику – «Севилье».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта
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Комментарии (2) Все комментарии
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intermerdano
23 Мая 2024 в 00:17
Очень рад за Аталанту!
Francisco Gento
23 Мая 2024 в 00:01
"Байеру" ни то что аспирин, но и валидол теперь не поможет.
"Аталанта" переиграла "Байер" по всем статьям и заслуженно завоевала кубок!
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