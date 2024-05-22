Итальянский клуб победил в Лиге Европы впервые за 25 лет

Впервые за 25 лет итальянский коллектив отпраздновал победу в Лиге Европы УЕФА (ранее – Кубке УЕФА). С 1999 года клуб с Апеннин не мог победить во втором по значимости еврокубке, ещё со времён «Пармы», которая в московских «Лужниках» разгромила «Марсель» - 3:0.

Наконец, в среду это сделала «Аталанта», которая обыграла леверкузенский «Байер» в дублинском финале со счётом 3:0. Все три гола в ворота «фармацевтов» забил Адемола Лукман.

Отметим, что итальянский клуб был близок к победе в прошлом сезоне – тогда в финал вышла «Рома». А в 2020 году в финал турнира вышел миланский «Интер». Оба клуба из Италии проиграли одному сопернику – «Севилье».