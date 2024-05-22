«Милан» уже сообщил Пиоли о скорой отставке

Руководство «Милана» проинформировало Стефано Пиоли о предстоящем увольнении с должности главного тренера.

Поединок заключительного тура Серии А против «Салернитаны» станет для 58-летнего наставника последним во главе «россонери» – об этом клуб сообщил специалисту в среду, докладывает журналист Даниэле Лонго. Так как контракт Пиоли рассчитан до 2025 года, сторонам ещё предстоит урегулировать некоторые детали досрочного прекращения сотрудничества.

Ожидается, что новым рулевым «Милана» станет Паулу Фонсека, чей договор с «Лиллем» истекает по окончании текущей кампании.

Поединок «Милан» – «Салернитана» состоится 25 мая.