Кассано не хочет, чтобы Мотта переходил в «Ювентус»

Антонио Кассано, в прошлом игрок сборной Италии и ряда итальянских команд, отреагировал на информацию о скором приходе Тьяго Мотты в «Ювентус».

В СМИ ранее сообщалось, что наставник «Болоньи» близок к тому, чтобы стать главным тренером туринской команды.

- Надеюсь всем сердцем, что он не примет предложение туринцев. Тьяго – лучший тренер Италии вместе с Гасперини, он проделал большую и качественную работу. «Ювентесу» наплевать на красивый футбол, - цитирует Кассано итальянские СМИ.

Коллектив Мотты в этом сезоне набрал 67 баллов и идёт на третьей позиции в таблице итальянского чемпионата.