«Милан» объявит об уходе Пиоли на этой неделе

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли уже совсем скоро покинет свой пост.

В клубе уже приняли решение о расставании специалиста, а официально его отставка будет подтверждена до конца текущей недели, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Фаворитом на замену итальянцу считается Паулу Фонсека. Португалец заинтересован в работе у руля «россонери», переговоры с ним уже состоялись.

Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Под его руководством команда стала победителем Серии А в сезоне-2021/22. Нынешнюю кампанию миланский гранд завершит на второй строчке в турнирной таблице чемпионата.