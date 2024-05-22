Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявит об уходе Пиоли на этой неделе

22 Мая 2024 • 21:09 Комментировать
Милан
...
Салернитана
25.05 21:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли уже совсем скоро покинет свой пост.

В клубе уже приняли решение о расставании специалиста, а официально его отставка будет подтверждена до конца текущей недели, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Фаворитом на замену итальянцу считается Паулу Фонсека. Португалец заинтересован в работе у руля «россонери», переговоры с ним уже состоялись.

Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Под его руководством команда стала победителем Серии А в сезоне-2021/22. Нынешнюю кампанию миланский гранд завершит на второй строчке в турнирной таблице чемпионата.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Паулу Фонсека ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Мая
22:03
«Милан» уже сообщил Пиоли о скорой отставке
21:09
«Милан» объявит об уходе Пиоли на этой неделе
21 Мая
12:30
Костакурта призывает «Милан» отказаться от Фонсеки и назначить другого тренера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН САЛЕРНИТАНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Тренер «Барселоны» Хави обратился к «Реалу»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Челси» объявил об уходе Почеттино Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.05.24 в 21:45
Кальяри Кальяри
Фиорентина Фиорентина
4.50 3.80 1.74
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
22:03 · Италия. Серия А
«Милан» уже сообщил Пиоли о скорой отставке
22:02 · Италия. Серия А
Кассано не хочет, чтобы Мотта переходил в «Ювентус»
21:09 · Италия. Серия А
«Милан» объявит об уходе Пиоли на этой неделе
19:40 · Италия. Серия А
Защитник «Ювентуса» может перейти в «Сан-Паулу»
17:18 · Италия. Серия А
Пулишич рассказал, в чём разница между АПЛ и Серией А
14:59 · Италия. Серия А
Известна возможная зарплата Мотты в «Ювентусе» 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
Появилась новая информация о будущем Сперцяна
13:46 · Германия. Бундеслига
Топ-клуб Серии А провёл переговоры по Гирасси
13:19 · Италия. Серия А
Мотта принял предложение топ-клуба
12:31 · Италия. Серия А
Канчельскис оценил вероятность того, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы
12:16 · Италия. Серия А
Будущее Мотты решится в ближайшее время
11:19 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Я на одном уровне с Мбаппе и Холанном»
09:59 · Италия. Серия А
Пиоли может сменить «Милан» на турецкий гранд
09:55 · Италия. Серия А
Лапорте очень нравится стиль игры, который ставит Мотта
03:38 · Германия. Бундеслига
​В «Байере» вспомнили Чалханоглу
Все новости
Рекомендуем