Защитник «Ювентуса» может перейти в «Сан-Паулу»

Алекс Сандро, защитник туринской команды, может перебраться в другой клуб.

По информации UOL, в услугах 33-летнего бразильца заинтересован клуб «Сан-Паулу». Отмечается, что сам защитник не против перехода и ему понравился проект бразильского клуба.

Сандро на протяжении девяти сезонов выступает за «Ювентус», его соглашение с туринцами истекает предстоящим летом.

В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 15 матчах за «Ювентус» в итальянском чемпионате, но не отметился результативными действиями. «Ювентус» в этом сезоне Серии А набрал 68 очков и занимает четвёртое место в таблице.