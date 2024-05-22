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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Ювентуса» может перейти в «Сан-Паулу»

22 Мая 2024 • 19:40 Комментировать
Ювентус
...
Монца
26.05 19:00

Алекс Сандро, защитник туринской команды, может перебраться в другой клуб.

По информации UOL, в услугах 33-летнего бразильца заинтересован клуб «Сан-Паулу». Отмечается, что сам защитник не против перехода и ему понравился проект бразильского клуба.

Сандро на протяжении девяти сезонов выступает за «Ювентус», его соглашение с туринцами истекает предстоящим летом.

В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 15 матчах за «Ювентус» в итальянском чемпионате, но не отметился результативными действиями. «Ювентус» в этом сезоне Серии А набрал 68 очков и занимает четвёртое место в таблице.

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