Пулишич рассказал, в чём разница между АПЛ и Серией А

Атакующий полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич высказался о разнице между чемпионатами Италии и Англии. Ранее, как известно, американский футболист поиграл в Премьер-лиге за «Челси».

«Моя гипотеза состоит в том, что Серия А гораздо более тактическая, а АПЛ – гораздо более физическая и техничная. Если вы прошли через Премьер-лигу, то сможете извлечь из этого максимум пользы», - сказал Пулишич Il Giornale.

В сезоне 2023/2024 Кристиан Пулишич провёл за «Милан» 49 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 15 голов и 10 результативных передач на партнёров.