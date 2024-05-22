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Чемпионат Италии. Серия А

Пулишич рассказал, в чём разница между АПЛ и Серией А

22 Мая 2024 • 17:18 Комментировать

Атакующий полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич высказался о разнице между чемпионатами Италии и Англии. Ранее, как известно, американский футболист поиграл в Премьер-лиге за «Челси».

«Моя гипотеза состоит в том, что Серия А гораздо более тактическая, а АПЛ – гораздо более физическая и техничная. Если вы прошли через Премьер-лигу, то сможете извлечь из этого максимум пользы», - сказал Пулишич Il Giornale.

В сезоне 2023/2024 Кристиан Пулишич провёл за «Милан» 49 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 15 голов и 10 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич
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