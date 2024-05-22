Известна возможная зарплата Мотты в «Ювентусе»

Всё идёт к тому, что следующим тренером «Ювентуса» станет Тьяго Мотта. Молодой специалист заслужил шанс попробовать себя в большом клубе после того, как он вывел «Болонью» в Лигу чемпионов.

Как сообщает известный журналист Джанлука ди Марцио, в четверг Мотта проведёт встречу с президентом «Болоньи». После этого тренер будет готов подписать контракт с «Ювентусом».

Ожидается, что трудовое соглашение между Моттой и «Ювентусом» будет рассчитано на три сезона. Специалист будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

Напомним, что на прошлой неделе «Ювентус» уволил с поста главного тренера Массимилиано Аллегри.