Мотта принял предложение топ-клуба

Тьяго Мотта прекрасно показал себя на тренерском мостике «Болоньи» - команда обеспечила себе финиш в зоне Лиги чемпионов. Ближайшим летом Мотта пойдёт на повышение. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание La Gazzetta dello Sport, 41-летний специалист принял решение перейти в «Ювентус».

По данным источника, Мотта подпишет с «Ювентусом» контракт на два года. В нём будет прописана возможность продления ещё на один сезон.

Отметим, что слухи давно связывали Тьяго Мотту с «Ювентусом». При этом на днях просачивалась информация о возможном переходе специалиста в другой топ-клуб – в «Барселону».