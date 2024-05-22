Канчельскис оценил вероятность того, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил вероятность того, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет на поле в матче против леверкузенского «Байера» в финале Лиги Европы.

«Миранчук здорово играет в «Аталанте». Я думаю, что ему дадут шанс в финале. Алексей всегда здорово выходил на замену, вливался в игру, отдавал и забивал», – сказал Канчельскис в беседе с Vprognoze.

Напомним, в этом сезоне провёл 25 матчей за «Аталанту» в чемпионате Италии, где отметился 3 голами и 5 результативными передачами. Прошлую кампанию 28-летний полузащитник провёл на правах аренды за «Торино».