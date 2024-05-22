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Чемпионат Италии. Серия А

Будущее Мотты решится в ближайшее время

22 Мая 2024 • 12:16 Комментировать
Дженоа
...
Болонья
1 3.40 X 3.30 2 2.20
24.05 21:45

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может остаться в своей нынешней команде. По информации от Il Corriere dello Sport, руководство команды попытается убедить итальянского специалиста продолжить свою работу в следующем сезоне, в котором «Болонья» примет участие в Лиге чемпионов.

Сообщается, что будущее Мотты должно определиться сегодня или завтра. Ранее в услугах специалиста были заинтересованы такие клубы, как туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона». Фаворитом на приглашение итальянца является «старая синьора».

В настоящий момент «Болонья» Мотты располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А.

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