Будущее Мотты решится в ближайшее время

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может остаться в своей нынешней команде. По информации от Il Corriere dello Sport, руководство команды попытается убедить итальянского специалиста продолжить свою работу в следующем сезоне, в котором «Болонья» примет участие в Лиге чемпионов.

Сообщается, что будущее Мотты должно определиться сегодня или завтра. Ранее в услугах специалиста были заинтересованы такие клубы, как туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона». Фаворитом на приглашение итальянца является «старая синьора».

В настоящий момент «Болонья» Мотты располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А.