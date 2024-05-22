Лаутаро Мартинес: «Я на одном уровне с Мбаппе и Холанном»

«Я нахожусь на одном уровне с Мбаппе, Холанном и Левандовски. Мне нечему завидовать. Об этом говорят мои трофеи и статистика. Поэтому я могу находиться в одном ряду с этими великолепными игроками», - передает слова аргентинского голеадора Gazzetta dello Sport.