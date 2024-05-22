Лаутаро Мартинес: «Я на одном уровне с Мбаппе и Холанном»

Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес оценил свой уровень.
«Я нахожусь на одном уровне с Мбаппе, Холанном и Левандовски. Мне нечему завидовать. Об этом говорят мои трофеи и статистика. Поэтому я могу находиться в одном ряду с этими великолепными игроками», - передает слова аргентинского голеадора Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне чемпионата Италии Мартинес поучаствовал в 33 поединках. 26-летний форвард отметился 24 забитыми мячами (два – с пенальти) и тремя результативными передачами. Вместе с «нерадзурри» он досрочно стал чемпионом Италии.
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