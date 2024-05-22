Пиоли может сменить «Милан» на турецкий гранд

Итальянский специалист Стефано Пиоли, занимающий пост главного тренера «Милана», может трудоустроиться в турецком чемпионате. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира.

Согласно сообщениям журналиста, в приглашении 58-летнего тренера заинтересован стамбульский «Фенербахче». Ранее в прессе появилась информация, что Пиоли покинет миланский гранд в конце сезона-2023/2024.

«Фенербахче» за тур до завершения чемпионата Турции занимает второе место в турнирной таблице. Стамбульский коллектив отстает от лидирующего «Галатасарая» на три балла. «Милан» в Серии А также находится на второй позиции.