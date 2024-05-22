Лапорте очень нравится стиль игры, который ставит Мотта

Президенту каталонской «Барселоны» Жоану Лапорте очень нравится футбол, который ставит главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта. По информации от издания Sport, глава «сине-гранатовых» может пригласить итальянца на пост наставника команды.

Напомним, «Барселона» ещё не приняла окончательное решение об увольнении своего действующего тренера Хави Эрнандеса. Что касается Мотты, специалиста активно связывают с назначением в туринский «Ювентус».

«Болонья» под руководством Мотты в настоящий момент располагается на третьем месте в итальянской Серии А. Команда в следующем сезоне примет участие в Лиге чемпионов.