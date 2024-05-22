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Чемпионат Италии. Серия А

Лапорте очень нравится стиль игры, который ставит Мотта

22 Мая 2024 • 09:55 Комментировать
Дженоа
...
Болонья
1 3.40 X 3.30 2 2.20
24.05 21:45

Президенту каталонской «Барселоны» Жоану Лапорте очень нравится футбол, который ставит главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта. По информации от издания Sport, глава «сине-гранатовых» может пригласить итальянца на пост наставника команды.

Напомним, «Барселона» ещё не приняла окончательное решение об увольнении своего действующего тренера Хави Эрнандеса. Что касается Мотты, специалиста активно связывают с назначением в туринский «Ювентус».

«Болонья» под руководством Мотты в настоящий момент располагается на третьем месте в итальянской Серии А. Команда в следующем сезоне примет участие в Лиге чемпионов.

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