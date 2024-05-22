​Кьяер: «Я хотел в «Милан» с 19 лет»

Датский защитник Симон Кьяер расстанется с «Миланом» в конце сезона, и в связи с этим он дал интервью, в котором рассказал об отношении к клубу. По словам Кьяера, он мечтал поиграть за «Милан» ещё в юности, впервые прибыв в Италию для выступлений за «Палермо»:

- Я приехал в Италию в 19 лет, тогда это было «Палермо». Я тогда сказал своему агенту, что хочу в «Милан». Для этого потребовалось чуть побольше времени, и когда я пришёл в «Милан», всё было уже иначе, тут было много проблем. Но Паоло Мальдини и Федерико Массара уговорили меня, прежде всего для передачи опыта молодым игрокам. Думаю, что свою работу я выполнил, - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.