Ди Марцио: «Раньери завершает тренерскую карьеру»

Джанлука ди Марцио, итальянский инсайдер написал в соцсети о том, что Клаудио Раньери завершает свою тренерскую карьеру.

Ранее «Кальяри», последний клуб Раньери на данный момент объявил о том, что специалист покинет сардинский клуб по итогу сезона.

Раньери 72 года, Клаудио начал свою тренерскую карьеру в далёком 1986 году. За это время он поработал в более чем 20 командах – от сборной Греции, «Наполи» и «Ювентуса» - до «Фулхэма», «Уотфорда», «Валенсии» и, конечно же, «Лестера».

Всего за время тренерской карьеры Клаудио завоевал девять трофеев. Самый запоминающийся для футбольного мира – Кубок чемпионов АПЛ со скромным «Лестером».