«Кальяри», клуб Серии А расстанется с главным тренером в лице Клаудио Раньери по окончании сезона. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба из Сардинии. Заключительным матчем для опытнейшего тренера у руля «Кальяри» станет домашняя игра с «Фиорентиной», запланированная на 38 тур.

Всё идёт к тому, что Раньери завершает свою тренерскую карьеру, о чём ранее писали некоторые СМИ. В частности, и сам Клаудио отмечал, что «Кальяри» станет последним местом его тренерской работы.

Сардинцы под руководством Раньери на данный момент имеют в запасе 36 очков и 15 место турнирной таблицы.