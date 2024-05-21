Сёмин уверен, что Миранчуку стоит оставаться в «Аталанте»

Юрий Сёмин, бывший наставник Алексея Миранчука по московскому «Локомотиву» считает, что полузащитнику «Аталанты» не следует менять то, что и так хорошо работает и куда-то уходить из своего клуба.

«Куда еще более статусный клуб? Зачем пробовать? У него есть контракт, пробовать ничего не надо. Надо играть. Подходит ли Миранчуку «Аталанта»? Не думаю. Но раз ему комфортно, раз он один из ведущих игроков, то почему бы и не продолжать?», - делится Сёмин с Vprognoze.ru.

В команде из Бергамо Алексей с лета 2020 года. Контракт игрока рассчитан с клубом до лета 2025 года.

Напомним, что Миранчук мало играл в первой части сезона, однако с зимы Алексей стал гораздо больше выходить на поле. Как итог – теперь у россиянина в активе четыре гола и 12 ассистов во всех турнирах.