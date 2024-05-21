Защитник Симон Кьяер покинет «Милан» по завершению сезона 2023/2024. Информацию об уходе 35-летнего датчанина подтвердила пресс-служба клуба.

Кьяер выступал за «Милан» с осени 2020 года. За это время датчанин провёл за «россонери» в различных соревнованиях 120 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.

В последнем туре чемпионата Италии «Милан» будет играть против «Салернитаны» на своём поле. Матч пройдёт в субботу, 25 мая. «Россонери» уже никуда не могут переместиться со второй строчки в турнирной таблице Серии А.