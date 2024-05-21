Костакурта призывает «Милан» отказаться от Фонсеки и назначить другого тренера

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта призывает руководство клуба отказаться от приглашения Паулу Фонсеки на пост нового тренера команды. Итальянец поддерживает идею приглашения другого специалиста.

«Я не имею ничего против Фонсеки. На мой взгляд, нам нужен тренер с характером, который способен кричать и переживать все эмоции с командой, а не просто делать вид. Думаю, нам нужно пригласить Роберто де Дзерби», – цитирует Костакурту Sky Calcio.

Напомним, де Дзерби недавно объявил о том, что покинет «Брайтон» по окончании сезона. Ранее стало известно, что итальянец точно не возглавит мюнхенскую «Баварию».