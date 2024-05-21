Защитник «Болоньи» интересен многим топ-клубам

Защитник итальянской «Болоньи» Рикардо Калафьори находится в списке интересов многих топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист ближайшим летом с большой долей вероятности покинет свою команду и уйдёт на повышение.

По сведениям источника, 22-летний итальянец с февраля находится в шорт-листе туринского «Ювентуса», но пока непонятно, где футболист продолжит карьеру. Многое будет зависеть от следующего шага главного тренера Тьяго Мотты, которого в последнее время как раз активно связывают со «старой синьорой».

Отмечается, что бывший клуб Калафьори в лице «Базеля» получит 40-50% от суммы продажи итальянца. Рикардо в этом сезоне забил 2 гола и отдал 5 ассистов в Серии А.