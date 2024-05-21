Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Болоньи» интересен многим топ-клубам

21 Мая 2024 • 09:36 Комментировать
Дженоа
...
Болонья
24.05 21:45

Защитник итальянской «Болоньи» Рикардо Калафьори находится в списке интересов многих топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист ближайшим летом с большой долей вероятности покинет свою команду и уйдёт на повышение.

По сведениям источника, 22-летний итальянец с февраля находится в шорт-листе туринского «Ювентуса», но пока непонятно, где футболист продолжит карьеру. Многое будет зависеть от следующего шага главного тренера Тьяго Мотты, которого в последнее время как раз активно связывают со «старой синьорой».

Отмечается, что бывший клуб Калафьори в лице «Базеля» получит 40-50% от суммы продажи итальянца. Рикардо в этом сезоне забил 2 гола и отдал 5 ассистов в Серии А.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рикардо Калафьори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДЖЕНОА БОЛОНЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке На место Крооса или Модрича: «Реал» хочет купить полузащитника «Ливерпуля» Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
«Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
11:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Шешко: «Клиент интересен клубам из Саудовской Аравии, АПЛ и Серии А»
09:36 · Италия. Серия А
Защитник «Болоньи» интересен многим топ-клубам
20 Мая
23:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» за 8 минут отыграл 3 гола у «Болоньи» 6
22:38 · Италия. Серия А
Джилардино продлил контракт с «Дженоа» официально
22:29 · Италия. Серия А
Фанаты «Ювентуса» поддержали уволенного Аллегри 1
21:30 · Италия. Серия А
«Верона» избежала вылета, одолев «Салернитану»
21:15 · Италия. Серия А
«Болонья» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 4
20:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил состав на первый матч без Аллегри
19:31 · Италия. Серия А
Фонсека не дал ответ «Лиллю» из-за «Милана»
16:24 · Италия. Серия А
Де Дзерби выбрал новый клуб 1
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером игрока сборной Франции
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на известного тренера
03:30 · Италия. Серия А
​Самарджич забил самый поздний гол в истории Серии А
03:17 · Италия. Серия А
​Монтоливо: «Фонсека мне нравится, как и Пиоли»
02:57 · Италия. Серия А
​«Победа над «Миланом» - лучшая в сезоне» - Чалханоглу продолжает сыпать соль на раны 1
Все новости
Рекомендуем