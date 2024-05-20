«Ювентус» за 8 минут отыграл 3 гола у «Болоньи»

37-й тур Серии А завершился матчем за третье место по итогам сезона между «Болоньей» и «Ювентусом». Хозяева поля быстро добились ощутимого перевеса и отпраздновали победу. В первой же атаке Ремо Фройлер проверил голкипера. После подачи углового Рикардо Калафьори подобрал мяч и направил его под перекладину - 1:0. Кацпер Урбаньски слева доставил мяч в район ближней штанги, а Сантьяго Кастро в борьбе с обороной поразил цель. 2:0 после 10 минут игры. В следующей атаке Йенс Одгор добил мяч после спасения вратаря, но этот гол отменили - вне игры.

Полчаса штиля и активный старт второго тайма. Калафьори по центру ворвался в штрафную и пробил над голкипером - 3:0. Если «Болонья» шикарно играла в начале таймов, то соперник феноменально провел заключительные 15 минут. Федерико Кьеза отобрал мяч у защитника на линии штрафной и вернул подобие интриги метким ударом. Аркадиуш Милик пробивал со штрафного и поразил ближнюю девятку - 3:2. Тут же Кенан Йылдыз оказался в отличной позиции по центру и стрельнул в левый угол - 3:3.

Команды продлили свои беспроигрышные серии и делят третье место, но по потерянным очкам их опережает «Аталанта».