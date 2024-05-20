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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» за 8 минут отыграл 3 гола у «Болоньи»

20 Мая 2024 • 23:36 Комментировать (1)
Болонья
3:3
Ювентус
1 2.65 X 3.10 2 2.95
2-й тайм

37-й тур Серии А завершился матчем за третье место по итогам сезона между «Болоньей» и «Ювентусом». Хозяева поля быстро добились ощутимого перевеса и отпраздновали победу. В первой же атаке Ремо Фройлер проверил голкипера. После подачи углового Рикардо Калафьори подобрал мяч и направил его под перекладину - 1:0. Кацпер Урбаньски слева доставил мяч в район ближней штанги, а Сантьяго Кастро в борьбе с обороной поразил цель. 2:0 после 10 минут игры. В следующей атаке Йенс Одгор добил мяч после спасения вратаря, но этот гол отменили - вне игры.

Полчаса штиля и активный старт второго тайма. Калафьори по центру ворвался в штрафную и пробил над голкипером - 3:0. Если «Болонья» шикарно играла в начале таймов, то соперник феноменально провел заключительные 15 минут. Федерико Кьеза отобрал мяч у защитника на линии штрафной и вернул подобие интриги метким ударом. Аркадиуш Милик пробивал со штрафного и поразил ближнюю девятку  - 3:2. Тут же Кенан Йылдыз оказался в отличной позиции по центру и стрельнул в левый угол - 3:3.

Команды продлили свои беспроигрышные серии и делят третье место, но по потерянным очкам их опережает «Аталанта».

Протокол игры  
Болонья3:3Ювентус
(1:0) Калафьори Рикардо2'  
(2:0) Кастро Сантьяго11'  
(3:0) Калафьори Рикардо53'  
  76'Кьеза Федерико (3:1)
  83'Милик Аркадиуш (3:2)
  84'Йылдыз Кенан (3:3)
Скорупски ЛукашПош ШтефанЛукуми ДжонКалафьори Рикардо 75' (Бёкема Сэм ( 75') Кристиансен ВикторФройлер Ремо 76' (Эль-Аззузи Уссама ( 76') Одгор Йенс 70' (Фаббьян Джованни ( 70') Эбишер Мишель  82'Урбаньски Кацпер 70' (Орсолини Риккардо ( 70') Ндой ДанКастро Сантьяго 63' (Салемакерс Алексис ( 63')
Запасные: Сумаоро АдамаЛикояннис ХараламбосКорацца ТоммазоБаньолини НиколаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоМоро НиколаРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Щесны ВойцехГатти Федерико 57' (Йылдыз Кенан ( 57') Бремер Глейсон  68'Данило Луис  62'Камбьясо Андреа  29' 46' (Веа Тимоти ( 46') Миретти Фабио  26' 46' (Алькарас Карлос ( 46') Локателли МануэльРабио Адриен 71' (Фаджоли Николо ( 71'  90') Айлинг СамуэльВлахович Душан 64' (Милик Аркадиуш ( 64') Кьеза Федерико
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеАлекс СандроДжало ТьягуНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоКостич ФилипПерин МаттиаМаккенни Уэстон
20 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус

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БОЛОНЬЯ ЮВЕНТУС
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Комментарии (1) Все комментарии
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ЮвиК
20 Мая 2024 в 23:49
Хороший пример для Болоньи на будущее что играть нужно все 90 минут. Как прекрасно просто смотреть футбол когда результат ни на что не влияет. Форца Юве. Выводить из себя аллергятину будем долго.
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