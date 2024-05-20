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Чемпионат Италии. Серия А

Джилардино продлил контракт с «Дженоа» официально

20 Мая 2024 • 22:38 Комментировать

Главный тренер «Дженоа», в прошлом известный итальянский форвард Альберто Джилардино продлил свой контракт с генуэзским клубом. О новом соглашении с 41-летним специалистом рапортует пресс-служба «Дженоа».

Напомним, что к обязанностям главного тренера в «Дженоа» Альберто приступил в декабре 2022 года, до этого он тренировал молодёжную команду генуэзцев. Тогда его клуб по окончании прошлого сезона смог вернуться в Серию А. А в сезоне текущем команда финишировала в середине турнирной таблицы – про это можно говорить наверняка, так как перед последним туром у коллектива уверенное 11 место и 46 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Альберто Джилардино
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