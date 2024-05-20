Фанаты «Ювентуса» поддержали уволенного Аллегри

В понедельник «Ювентус» проводит гостевой матч против «Болоньи» в чемпионате Италии. Туринцы плохо начали игру – уже к 12-й минуте они пропустили два гола. Вскоре после этого с трибуны с фанатами туринской команды стали доноситься выкрики в поддержку уволенного тренера Массимилиано Аллегри.

«Мистер Аллегри!» - скандировали фанаты «старой синьоры».

Напомним, что Массимилиано Аллегри был уволен из «Ювентуса» вскоре после победы в Кубке Италии. Клубу не понравилось, как специалист вёл себя во время финального матча против «Аталанты».

Следить за матчем «Болонья» - «Ювентус» можно в текстовой трансляции.