«Верона» избежала вылета, одолев «Салернитану»

В последнем матче 37-го тура Серии А вылетевшая «Салернитана» играла против «Вероны», которая ещё боролась за выживание. Мотивированные гости выглядели острее. Тейяни Нослин упустил верный шанс открыть счет - промах. На 22-й минуте Томаш Суслов левой ногой из-за штрафной площади вколотил мяч в сетку - 0:1. «Верона» забила еще и «в раздевалку». Дарко Лазович сыграл на пустые ворота на Майкла Фолоруншо - 0:2. Второй тайм привычно начался с промаха Нослина. На 90-й минуте Костас Манолас стрельнул в штангу, а Джулио Маджоре добил мяч в сетку.
«Верона» рванула на 13-е место и гарантировала себе место в Серии А на новый сезон. Соперник давно потерял шансы уйти с последней строчки.
Протокол игры
|22'Суслов Томаш (0:1)
|45'Фолоруншо Майкл (0:2)
|(1:2) Маджоре Джулио90'
Фиорилло Винченцо•Пьероцци Никколо•Фасио Федерико72' (Манолас Костас (72') •Пирола Лоренцо46' (Кандрева Антонио (46') •Дзаноли Алессандро•Самбья Саломон• 14'Кулибали Лассана46' (Маджоре Джулио (46') •Башич Тома• 71'Чауна Лум• 73'Кастанос Григорис83' (Виньято Эмануэль (83') •Вайссман Шон76' (Фуско Джерардо (76')
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Давидович Павел•Коппола Диего•Кабаль Хуан67' (Маньяни Джанджакомо (67') •Дуда Ондрей• 56'Сердар Суат• 73'Суслов Томаш81' (Силва Даниэл (81') •Фолоруншо Майкл81' (Свидерски Кароль (81') •Лазович Дарко90' (Винагре Рубен (90') •Нослин Тейяни
20 мая. Стадион "Аречи".
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