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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» избежала вылета, одолев «Салернитану»

20 Мая 2024 • 21:30 Комментировать
Салернитана
1:2
Верона
окончен

В последнем матче 37-го тура Серии А вылетевшая «Салернитана» играла против «Вероны», которая ещё боролась за выживание. Мотивированные гости выглядели острее. Тейяни Нослин упустил верный шанс открыть счет - промах. На 22-й минуте Томаш Суслов левой ногой из-за штрафной площади вколотил мяч в сетку - 0:1. «Верона» забила еще и «в раздевалку». Дарко Лазович сыграл на пустые ворота на Майкла Фолоруншо - 0:2. Второй тайм привычно начался с промаха Нослина. На 90-й минуте Костас Манолас стрельнул в штангу, а Джулио Маджоре добил мяч в сетку.

«Верона» рванула на 13-е место и гарантировала себе место в Серии А на новый сезон. Соперник давно потерял шансы уйти с последней строчки.

Протокол игры  
Салернитана1:2Верона
  22'Суслов Томаш (0:1)
  45'Фолоруншо Майкл (0:2)
(1:2) Маджоре Джулио90'  
Фиорилло ВинченцоПьероцци НикколоФасио Федерико 72' (Манолас Костас ( 72') Пирола Лоренцо 46' (Кандрева Антонио ( 46') Дзаноли АлессандроСамбья Саломон  14'Кулибали Лассана 46' (Маджоре Джулио ( 46') Башич Тома  71'Чауна Лум  73'Кастанос Григорис 83' (Виньято Эмануэль ( 83') Вайссман Шон 76' (Фуско Джерардо ( 76')
Запасные: Luca BoncoriКостиль БенуаПасалидис ТриантафиллосСфайт Андрес ЭмилПеллегрино МаркоГрегорио СальватиЛенговски Матеуш
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонДавидович ПавелКоппола ДиегоКабаль Хуан 67' (Маньяни Джанджакомо ( 67') Дуда Ондрей  56'Сердар Суат  73'Суслов Томаш 81' (Силва Даниэл ( 81') Фолоруншо Майкл 81' (Свидерски Кароль ( 81') Лазович Дарко 90' (Винагре Рубен ( 90') Нослин Тейяни
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоСентонз ФабьенКьеза МаттиаКристиан КоррадиТавшан ЭлаисПерилли СимонеМитрович СтефанАджайи ДжуниорБелахяне Реда
20 мая. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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