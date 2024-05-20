«Верона» избежала вылета, одолев «Салернитану»

В последнем матче 37-го тура Серии А вылетевшая «Салернитана» играла против «Вероны», которая ещё боролась за выживание. Мотивированные гости выглядели острее. Тейяни Нослин упустил верный шанс открыть счет - промах. На 22-й минуте Томаш Суслов левой ногой из-за штрафной площади вколотил мяч в сетку - 0:1. «Верона» забила еще и «в раздевалку». Дарко Лазович сыграл на пустые ворота на Майкла Фолоруншо - 0:2. Второй тайм привычно начался с промаха Нослина. На 90-й минуте Костас Манолас стрельнул в штангу, а Джулио Маджоре добил мяч в сетку.

«Верона» рванула на 13-е место и гарантировала себе место в Серии А на новый сезон. Соперник давно потерял шансы уйти с последней строчки.